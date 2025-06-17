Омск-Информ
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·Общество

Одна территория для отдыха уже готова, вторая – готовится.
«Брусника» приступила к оформлению «Парка Драверта» и завершает работы в сквере «Авангард» на Левобережье Омска. Об этом сообщает Министерство строительства Омской области.
У жителей Левобережья появится почти 7 гектаров благоустроенной территории для прогулок и отдыха. Напомним, в парке и сквере планируется высадить крупномеры из уральских и европейских питомников, многолетние цветы и травы. На благоустройство девелопер потратит 1 млрд рублей.
Первую часть проекта в пойме реки Замарайки планируют сдать в эксплуатацию уже в этом году. Подробнее, как будет выглядеть «Парк Драверта», можно посмотреть здесь.
Андрей Андреев
·Общество

Одна территория для отдыха уже готова, вторая – готовится.
«Брусника» приступила к оформлению «Парка Драверта» и завершает работы в сквере «Авангард» на Левобережье Омска. Об этом сообщает Министерство строительства Омской области.
У жителей Левобережья появится почти 7 гектаров благоустроенной территории для прогулок и отдыха. Напомним, в парке и сквере планируется высадить крупномеры из уральских и европейских питомников, многолетние цветы и травы. На благоустройство девелопер потратит 1 млрд рублей.
Первую часть проекта в пойме реки Замарайки планируют сдать в эксплуатацию уже в этом году. Подробнее, как будет выглядеть «Парк Драверта», можно посмотреть здесь.
Андрей Андреев