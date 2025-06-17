Эксперты разработали тест, который позволит определиться с карьерным направлением в динамично развивающейся области.

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» вместе с онлайн-изданием «Энергия+» создала интерактивный проект, с помощью которого можно определить наиболее перспективные направления для построения карьеры в отрасли. Пользователь указывает информацию о своих предпочтениях, навыках и способностях, после чего сервис анализирует данные и предлагает, в каком профессиональном направлении можно развиваться.

– Наше предприятие – это даунстрим со всеми звеньями цепочки создания ценностей для потребителя: наука, продуктовое развитие, маркетинг, производство, логистика, продажи, клиентский сервис. Поэтому у нас задействован широкий спектр специалистов, – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Проект появился благодаря программе развития кадрового потенциала. Мультимедийный тест, который лежит в основе проекта, включает 12 вопросов. Алгоритм анализирует ответы и предлагает одно из пяти карьерных направлений: разработка рецептур, производственный процесс, логистические операции, контроль качества продукции и цифровизация производственных и бизнес-процессов.

Председатель государственной аттестационной комиссии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, доктор технических наук Алексей Чудиновских считает, что тест подходит для широкой аудитории. Им могут пользоваться как молодые специалисты, так и опытные профессионалы, которые подумывают о смене карьеры.

Новый проект продолжает серию просветительских материалов, посвященных популяризации нефтепереработки и производства смазочных материалов. Ранее компания вместе с интернет-изданиями уже создала проекты, которые касались процессов производства и современных тенденции в развитии ассортимента смазочных материалов.