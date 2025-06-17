Ученики и коллеги отзывались о нем как о педагоге с большой буквы.

Администрация омской средней школы № 53 сообщила о трагической гибели учителя русского языка и литературы Владимира Кебича, добровольно отправившегося на специальную военную операцию.

Ученикам и коллегам педагог запомнился как яркий, харизматичный, жизнерадостный, талантливый педагог, который прививал ученикам любовь к русскому языку, литературе и стране.

– Владимир Владимирович был не только патриотом своей Родины, но и учителем с большой буквы, которого любили дети и коллеги, – говорится в сообщении администрации школы.

Прощание с Владимиром Кебичем состоялось сегодня, 17 июня, в 10:00 по адресу: улица Олега Кошевого, 94.