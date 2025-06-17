Омичу грозит до 7 лет лишения свободы.

Прокуратура Омска утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого по по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).

Силовики выяснили, что 11 марта этого года обвиняемый, управляющий автомобилем «Мицубиси L200», совершил наезд на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Бульварной. В результате женщина получила серьезные травмы, включавшие множественные переломы позвоночника и тазобедренных костей, квалифицируемые следствием как тяжкий вред здоровью.

Сам обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело передано в Куйбышевский районный суд для принятия решения по существу обвинения. Водителю грозит до 7 лет тюрьмы.