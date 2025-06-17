Отбор кандидатов будет проводить директор лицея Лариса Ефимова.

Вчера вечером стало известно, как будет подбираться персонал в лицей «Авангард» в Кузьминках. Об этом заявила министр образования Омской области Ольга Степанова в своём телеграм-канале.

- Директор лицея «Авангард» - Лариса Ефимова, как руководитель, формирует педагогическую команду, подбирает учителей, проводит собеседования с соискателями, – заявила министр.

Кроме того, она отметила, что формирование коллектива в лицее будет проходить летом с учётом сезонных кадровых изменений и выхода на рынок труда молодых специалистов из вузов и колледжей.

Степанова также уточнила сроки завершения формирования преподавательского состава.

- Собеседования с претендентами на должности педагогических работников, работников административно-управленческого персонала, вспомогательного и обслуживающего персонала пройдут до 18 августа, а оформление трудовых отношений планируется осуществлять во второй половине августа., – добавила Ольга Степанова

Напомним, что ранее министр образования рассказывала о порядке отбора детей в лицей, а также о роли хоккейного клуба «Авангард» в жизни школы.