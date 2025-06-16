Старт маршрута планируется в августе.

Автобус № 28, который приостановят с 1 июля, заменит новый троллейбусный маршрут № 7м. Об этом сообщает НГС55 со ссылкой на региональный дептранс.

– В августе 2025 года предусмотрена организация движения нового троллейбусного маршрута после завершения дорожно-ремонтных работ по бульвару Архитекторов. Трасса следования маршруту № 7м охватывает в том числе остановочные пункты по улице Крупской, обслуживаемые маршрутом № 28, – рассказали в департаменте транспорта.

При этом стоит отметить, что троллейбус будет ездить по Ленинградскому мосту, тогда как автобус ходил через метромост.

Ранее омичи испугались отмены маршрута с Левобережья в центр, однако в администрации пояснили, что его работу не отменят полностью, а лишь временно приостановят.