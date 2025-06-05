Омск-Информ
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·Общество

Они просят чиновников не делать это.
Как стало известно «Омск-информу», жители микрорайона Прибрежный обеспокоены отменой автобуса № 28. Жители обращаются к чиновникам с просьбой оставить маршрут, который соединяет Левобережье с центром города.
– Уважаемые соседи, поступила такая информация, что решают отменить 28-й маршрут, т. е. опять мы без транспортной развязки до центра. Кому небезразлична эта ситуация, пожалуйста, напишите обращение тоже в администрацию на имя мэра; чем больше обращений, может, будет хоть какая-то альтернатива, – пишут горожане в чатах домов.
В мэрии омичам отвечают, что маршрут № 28 не отменяют совсем. Его работу только временно приостановят. Ранее сообщалось, что с 1 июля автобус прекратит работу «по причине оптимизации работы маршрутов в летний период».
Андрей Андреев
·Общество

Они просят чиновников не делать это.
Как стало известно «Омск-информу», жители микрорайона Прибрежный обеспокоены отменой автобуса № 28. Жители обращаются к чиновникам с просьбой оставить маршрут, который соединяет Левобережье с центром города.
– Уважаемые соседи, поступила такая информация, что решают отменить 28-й маршрут, т. е. опять мы без транспортной развязки до центра. Кому небезразлична эта ситуация, пожалуйста, напишите обращение тоже в администрацию на имя мэра; чем больше обращений, может, будет хоть какая-то альтернатива, – пишут горожане в чатах домов.
В мэрии омичам отвечают, что маршрут № 28 не отменяют совсем. Его работу только временно приостановят. Ранее сообщалось, что с 1 июля автобус прекратит работу «по причине оптимизации работы маршрутов в летний период».
Андрей Андреев