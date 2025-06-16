Сельчанка избивала дочку за малейшие проступки.

В следственном комитете рассказали детали уголовного дела против 41-летней жительницы Нововаршавского района Омской области, обвиняемой в истязании своей 11-летней дочери.

Следствие установило, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивала ребенка кочергой и руками за малейшие провинности. Девочка получала угрозы убийством. В результате действий матери ребенку был причинен легкий вред здоровью.

О преступлении стало известно благодаря старшей сестре пострадавшей, которая сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Это произошло после того, как школьница рассказала ей о постоянных избиениях.

В Следственном комитете отметили, что за данное преступление УК РФ предусмотрено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.