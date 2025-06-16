Четвероногий пассажир вел себя примерно и доехал до пригорода.
В соцсетях появилось забавное видео, запечатлевшее четвероногого пассажира одной из омских маршруток. На записи видно, как собака спокойно сидит на сиденье транспортного средства, внимательно наблюдая за пейзажем за окном. Животное ведет себя тихо и никого не беспокоит.
Свидетели рассказывают, что собака добралась до остановки «Поселок Пятилетка».
– Собачка из Омска доехала до Пятилетки, упитанная, умная, ласковая, может, найдется хозяин, проскочила в автобус, водитель не заметил! – говорится в сообщении телеграм-канала «Инцидент Омск».
В комментариях к публикации омичи отмечают, что собака ведет себя приличнее, чем порой некоторые пассажиры. Люди надеются, что владелец питомца вскоре найдется.