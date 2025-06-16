Мужчина подписал контракт в конце января.

Вчера, 15 июня, в Омской области состоялось прощание с Александром Вовченко, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в Москаленском отделении партии «Единая Россия».

Мужчина родился 24 июня 1996 года в Петропавловске Северо-Казахстанской области. В 2007 году он вместе с семьей переехал в село Ильичевка Москаленского района Омской области, где окончил среднюю школу. После завершения учебы работал в СПК «Сибиряк», а в последнее время был охранником в Сургуте.

21 января этого года мужчина подписал контракт, чтобы служить на СВО. 15 марта, выполняя боевые задачи на территории Украины, ЛНР и ДНР, гвардии рядовой Вовченко Александр погиб. У него осталось двое маленьких сыновей.