Олимпийский чемпион считает, что клубам КХЛ не нужно равняться на заокеанские команды.

Олимпийский чемпион Александр Кожевников жестко высказался о кадровой политике омского «Авангарда». По его мнению, клуб копирует принципы НХЛ, а не развивает собственных игроков. Там, по его словам, собраны лучшие игроки мира, и все построено на бизнесе. В России ситуация совсем другая.

– За последние годы из нападения «Авангарда» сбежали все лучшие воспитанники – от Грицюка до Трикозова. Так почему не воспитываете и не удерживаете свою молодежь? Почему переманиваете чужую молодежь? Или, может, ставите задачу не воспитать игроков, а раздуть бюджет, – цитирует слова Кожевникова russia-hockey.ru.

Однако все это, по мнению олимпийского чемпиона, может плохо закончиться для «Авангарда», так как без иностранцев у омичей начнутся большие проблемы.

– «Авангарду» дали неограниченный бюджет, и он за год перекупил уже два состава. И это в первую очередь мешает самому Омску – уедут варяги, наступит очередной кризис, – отметил Кожевников.

Напомним, ранее в результате обмена со «Спартаком» омский клуб расстался с молодыми нападающими Никитой Холодилиным, Данилой Сысоевым и Данилом Васильевым. Кроме того, «Авангард» передал спортивные права на Никиту Прищепова и выплатил денежную компенсацию. Взамен команда получила форварда Василия Пономарева из АХЛ и защитника Алексея Егорова.