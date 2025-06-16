Два образовательных учреждения откроют уже к новому учебному году.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с мэром Сергеем Шелестом посетили три омские школы, где ведется ремонт по президентской программе в рамках двухлетнего цикла.

Так, в лицее № 29 1968 года постройки на 530 учащихся завершены работы по штукатурке, установке окон, прокладке инженерных сетей. На завершающей стадии находятся монтаж фасада и укладка плитки.

В средней школе № 14 1966 года постройки на 964 ученика реконструкция началась весной прошлого года. На объекте выполнена большая часть работ по устройству кровли, системам водоснабжения и отопления, а также ведутся отделочные и фасадные работы.

Третья школа, которую посетили первые лица, № 56, со зданием 1950 года и двумя пристройками, рассчитана на 750 мест. Сейчас завершены демонтажные работы, ведется монтаж, связанный с конструктивными особенностями здания, наличием деревянных перекрытий и необходимостью дополнительных усилений. Наблюдается небольшое отставание от графика, но подрядчик намерен наверстать и сдать школу в эксплуатацию в следующем году.

По словам главы региона, школы № 14 и 29 откроются уже в сентябре.

– Ремонт школ № 14 и 29 идет в графике. Работает один подрядчик. Строителей на площадках достаточно. Степень готовности объектов высокая. Открытие школ запланировано на 1 сентября, – подчеркнул Хоценко.

Мэр Сергей Шелест, в свою очередь, рассказал, что в этом году предстоит серьезный объем работ. По программе капитального ремонта в Омске обновляется 14 школ. Планируется завершить также работы в 88-й школе и строительство нового образовательного объекта в микрорайоне Серебряный Берег.

В завершение губернатор поручил минстрою и минобру контролировать ход работ на образовательных учреждениях.