Ребенок захлебнулся в ведре с водой, пока родители спали.

Утоплением годовалой девочки в ведре в селе Тихвинка Павлоградского района Омской области заинтересовались на федеральном уровне. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю омского СУ Виталию Батищеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Напомним, что 14 июня родители, будучи в состоянии алкогольного опьянения, уснули, оставив без надзора троих малышей: годовалую дочь и двух старших мальчиков, 3 и 4 лет. Спустя два часа мать проснулась и увидела, что дочь лежит без сознания, погрузившись головой в полное водой ведро объемом 30 литров. Специалисты судебно-медицинской экспертизы пришли к выводу, что смерть ребенка наступила в результате асфиксии.

По данному факту в отношении родителей погибшей девочки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»).