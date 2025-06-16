Накануне Петербургского международного экономического форума глава региона рассказал о результативности мероприятия.

Участие Омской области в Петербургском международном экономическом форуме приносит конкретные результаты, а подписанные на форуме соглашения способствуют запуску крупных проектов в промышленности, логистике, АПК и IT-сфере, отметил губернатор Виталий Хоценко, подводя итоги участия региона в прошлогоднем ПМЭФ. Форум стал эффективной площадкой для переговоров и привлечения инвестиций, его результативность подтверждается конкретными проектами, которые были инициированы по итогам форумных встреч.

Так, в 2024 году делегация Омской области провела на ПМЭФ более 30 переговоров с представителями федеральных органов власти и бизнеса, по итогам которых были подписаны 18 соглашений на сумму свыше 480 млрд рублей.

В числе стратегических – концессионное соглашение о строительстве аэропорта Омск-Федоровка, соглашение с группой компаний «Титан» по созданию производства малотоннажной химии, а также проект логистического центра Ozon на базе логопарка «Солнечный». В этом году введена первая очередь.

К тому же значимым стало соглашение о строительстве завода систем вентиляции «Русклимат» в ОЭЗ «Авангард», реализация тепличного комплекса группы «Рост», запуск завода металлоконструкций и битумного терминала с компанией «Стройтраст», открытие «Центра технологий 1С» на базе ОмГТУ – этот проект первым будет реализован в регионе. Центр цифровой подготовки уже открыт и готов принять порядка 300 специалистов в 2025/2026 учебном году.

В Омске идет строительство Центра высокотехнологичного протезирования, это стало возможным благодаря соглашению между Омской областью, фондом «Защитники Отечества» и ЦИТО, подписанному на полях ПМЭФ.

Как отмечает губернатор, только в прошлом году в регионе было рассмотрено 32 инвестпроекта на общую сумму более 700 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал составил 226 млрд рублей.

Добавим, что делегация Омской области примет участие в ПМЭФ-2025, который стартует уже на этой неделе, с 18 июня. Регион рассчитывает на подписание новых соглашений, не менее значимых и способствующих развитию.