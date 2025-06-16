Омск-Информ
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·Происшествия

Преподаватель не заметил, что на футболке его ученицы изображена свастика.

В Омске школьного учителя оштрафовали за публичное фото с ученицей, одетой в футболку со свастикой. Фотографию учитель разместил в своей группе во «ВКонтакте», публикацию выявили сотрудники Центра «Э».

– Протокол был составлен по статье КоАП о демонстрировании нацистской символики, – сообщает агентство «РИА Новости».

Суд назначил учителю штраф в размере двух тысяч рублей. В ходе разбирательств преподаватель заявил, что в момент фотосъемки не увидел свастику на футболке ученицы.

1141Наталья Корнеева
·Происшествия

Преподаватель не заметил, что на футболке его ученицы изображена свастика.

В Омске школьного учителя оштрафовали за публичное фото с ученицей, одетой в футболку со свастикой. Фотографию учитель разместил в своей группе во «ВКонтакте», публикацию выявили сотрудники Центра «Э».

– Протокол был составлен по статье КоАП о демонстрировании нацистской символики, – сообщает агентство «РИА Новости».

Суд назначил учителю штраф в размере двух тысяч рублей. В ходе разбирательств преподаватель заявил, что в момент фотосъемки не увидел свастику на футболке ученицы.

1141Наталья Корнеева