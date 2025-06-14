Омск-Информ
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·Общество

Водоканал составил график на грядущую неделю.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на следующей неделе. В связи с этим часть горожан останется без холодной воды.
Отключения с 11:00 17 июня до 08:00 18 июня планируются по адресам:
  • 33-я Северная, 27, 29, 31, 48;
  • 30-я Северная, 69, 71.
С 04:00 до 23:00 17 июня воды не будет в Лузино, Петровке, Северном, а также СНТ «Движенец» и «Ветеран».
Отключения с 10:00 до 24:00 18 июня:
  • 5-й Армии, 2, 3, 4;
  • Волховстроя, 5, 5/1, 24;
  • Малая Ивановская, 53, 60;
  • Красный Путь, 32, 34, 68, 70, 89, 101.
Отметим, что на следующей неделе в Омске также начнется новая волна двухнедельных плановых отключений горячей воды.
·Общество

Водоканал составил график на грядущую неделю.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на следующей неделе. В связи с этим часть горожан останется без холодной воды.
Отключения с 11:00 17 июня до 08:00 18 июня планируются по адресам:
  • 33-я Северная, 27, 29, 31, 48;
  • 30-я Северная, 69, 71.
С 04:00 до 23:00 17 июня воды не будет в Лузино, Петровке, Северном, а также СНТ «Движенец» и «Ветеран».
Отключения с 10:00 до 24:00 18 июня:
  • 5-й Армии, 2, 3, 4;
  • Волховстроя, 5, 5/1, 24;
  • Малая Ивановская, 53, 60;
  • Красный Путь, 32, 34, 68, 70, 89, 101.
Отметим, что на следующей неделе в Омске также начнется новая волна двухнедельных плановых отключений горячей воды.