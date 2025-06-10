Ограничения ожидаются уже в следующий вторник.
С 17 по 30 июня в Омске планируется новая волна плановых отключений горячей воды. Без нее останутся почти 1,5 тыс. омских домов на улицах Шебалдина, Учебная, Успенского, Универсальная, Съездовская, Пушкина, Степная, Панфилова, Маяковского, Омская, Масленникова, Маршала Жукова, Лизы Чайкиной, Лермонтова, Куйбышева, Иртышская набережная и другие.
По графику воды не будет две недели. Однако профилактические работы могут затянуться.
Жители Левобережья уже пожаловались, что вместо одной недели сидят без воды три недели. И когда ее включат, неизвестно.