Омск-Информ
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·Общество

Пока с этим столкнулись только жители Кировского округа.
В этом году, как и в прошлом, в Омске начали затягиваться плановые отключения горячей воды. Жители Левобережья пожаловались в соцсетях на то, что их предупреждали о недельном отключении, однако воды нет уже три недели.
– Причины продления: прорыв, потом забыли убрать заглушки при плановом включении и пошли на выходные, а после, когда снова попробовали включить, то обнаружили порыв. Приехали инженеры, оценили ситуацию, разработали план подхода к сетям, даже запланировали участок, где разроют яму, но работы по сей день так и не начаты, – рассказывают омичи.
Тепловая компания дату включения воды не называет. Омичам лишь сообщают, что ремонт идет, и обещают ответить не позднее 20 июня. Однако жители ремонта не наблюдают.
Андрей Андреев
·Общество

Пока с этим столкнулись только жители Кировского округа.
В этом году, как и в прошлом, в Омске начали затягиваться плановые отключения горячей воды. Жители Левобережья пожаловались в соцсетях на то, что их предупреждали о недельном отключении, однако воды нет уже три недели.
– Причины продления: прорыв, потом забыли убрать заглушки при плановом включении и пошли на выходные, а после, когда снова попробовали включить, то обнаружили порыв. Приехали инженеры, оценили ситуацию, разработали план подхода к сетям, даже запланировали участок, где разроют яму, но работы по сей день так и не начаты, – рассказывают омичи.
Тепловая компания дату включения воды не называет. Омичам лишь сообщают, что ремонт идет, и обещают ответить не позднее 20 июня. Однако жители ремонта не наблюдают.
Андрей Андреев