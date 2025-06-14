Омск-Информ
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·Спорт

Этот хит провел Семен Чистяков 19 февраля.
Континентальная хоккейная лига назвала лучшие силовые приемы по итогам сезона 2024/2025. Топ-20 возглавил хит защитника омского «Авангарда» Семена Чистякова.
Напомним, во время матча «Авангард» – «Металлург» Чистяков заставил соперника Дениса Зернова совершить сальто и упасть на лед. Это случилось 19 февраля. В итоге омичи выиграли – 2:1.
·Спорт

Этот хит провел Семен Чистяков 19 февраля.
Континентальная хоккейная лига назвала лучшие силовые приемы по итогам сезона 2024/2025. Топ-20 возглавил хит защитника омского «Авангарда» Семена Чистякова.
Напомним, во время матча «Авангард» – «Металлург» Чистяков заставил соперника Дениса Зернова совершить сальто и упасть на лед. Это случилось 19 февраля. В итоге омичи выиграли – 2:1.