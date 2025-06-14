Омск-Информ
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·Авто

Проехать там нельзя было четыре дня.
В Омске восстановили автомобильное движение через перекресток Заозерной и Менделеева. Как сообщиет мэрия, это произошло раньше, чем планировалось. Трамваи № 7 также вернулись на прежний маршрут с проездом до кольца «Ул. Стрельникова».
Напомним, с 11 июня на перекрестке проводили ремонт. Там заменили трамвайные пути и уложили выравнивающий слой пасфальта. Завершить работы планировалось к утру 15 июня.
·Авто

Проехать там нельзя было четыре дня.
В Омске восстановили автомобильное движение через перекресток Заозерной и Менделеева. Как сообщиет мэрия, это произошло раньше, чем планировалось. Трамваи № 7 также вернулись на прежний маршрут с проездом до кольца «Ул. Стрельникова».
Напомним, с 11 июня на перекрестке проводили ремонт. Там заменили трамвайные пути и уложили выравнивающий слой пасфальта. Завершить работы планировалось к утру 15 июня.