Однако, по мнению статистиков, это происходит медленнее, чем раньше.

По данным Омскстата, рост цен в Омской области в мае этого года замедлился. В среднем они повысились на 0,3 % по сравнению с предыдущим месяцем.

Из продуктов стали дешевле свежие огурцы и помидоры (на 42 % и 27,4 % соответственно), куриные яйца (на 10,1 %), чеснок (на 5,5 %) и свежая зелень (5 %).

Подорожали морковь и свекла (на 32,6 % и 19,5 %), репчатый лук (на 15,2 %), виноград (на 10,9 %), лимоны (на 7 %), картофель (6,7 %), яблоки (5 %) и груши (3,3 %). Дороже также стали пастеризованное молоко – на 5,8 %, черный байховый чай (на 4 %), мясо и птица (2,9 %), маргарин (2,5 %), рыба и морепродукты (1,8 %).