Одно из спасений голкипера заняло вторую строчку в рейтинге по версии КХЛ.

Континентальная хоккейная лига подвела итоги и опубликовала топ-20 лучших вратарских сейвов сезона-2024/2025.

Первое место занял эффектный сейв голкипера «Трактора» Зака Фукале, отразившего шайбу по пустым воротам в матче против СКА от Михаила Григоренко. На второй строчке впечатляющее спасение Никиты Серебрякова из «Авангарда», который в шпагате парировал бросок игрока «Салавата Юлаева», когда команда противника вела в счете 2:0. Тройку лидеров замкнул вратарь «Куньлуня» Джереми Смит. Он в падении выловил шайбу после броска нападающего «Локомотива» Максима Шалунова.

Кроме того, один из сейвов омского голкипера также занял шестую строчку топа. Серебряков в последний момент отбил клюшкой шайбу от Егора Степанова в матче против «Адмирала», когда «ястребы» вели в счете 4:2.

Напомним, ранее на вечеринке «Буэнослетос» Никита Серебряков официально подписал новый контракт с «Авангардом» сроком на пять лет.