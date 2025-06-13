Омск-Информ
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·Общество

Изменения коснутся Исилькульского городского суда и Советского районного суда Омска.

В минувший четверг, 12 июня, президент Владимир Путин подписал указ о назначении судей, среди которых двое получили новые должности в Омской области. 

Вероника Баева назначена судьей Исилькульского городского суда Омской области. Ее кандидатура была одобрена региональной квалификационной коллегией судей на первом заседании 2025 года в январе. 

Екатерина Чеповская стала судьей Советского районного суда Омска. Ранее она более десяти лет работала мировым судьей, с ноября 2014 года в Черлакском районе Омской области, а с осени 2019 года в Советском районе Омска.

Напомним, в конце мая в девяти судах Омской области были утверждены новые кандидаты в судьи.

1082Алексей Новиков
·Общество

Изменения коснутся Исилькульского городского суда и Советского районного суда Омска.

В минувший четверг, 12 июня, президент Владимир Путин подписал указ о назначении судей, среди которых двое получили новые должности в Омской области. 

Вероника Баева назначена судьей Исилькульского городского суда Омской области. Ее кандидатура была одобрена региональной квалификационной коллегией судей на первом заседании 2025 года в январе. 

Екатерина Чеповская стала судьей Советского районного суда Омска. Ранее она более десяти лет работала мировым судьей, с ноября 2014 года в Черлакском районе Омской области, а с осени 2019 года в Советском районе Омска.

Напомним, в конце мая в девяти судах Омской области были утверждены новые кандидаты в судьи.

1082Алексей Новиков