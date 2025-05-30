Отбор провела квалификационная коллегия судей Омской области.

Сегодня, 30 мая, состоялось заседание квалификационной коллегии судей Омской области. Итоги его публикует объединенная пресс-служба судебной системы региона. На замещение вакантных должностей судей были рекомендованы сразу девять кандидатур.

Так, на должность заместителя председателя Омского районного суда Омской области на 6-летний срок полномочий рассмотрят Яну Реморенко, а на должность зампредседателя Советского районного суда г. Омска и тоже на 6-летний срок Алену Русинову.

Кандидатом на должность судьи Ленинского районного суда г. Омска стала Татьяна Королева, на должность судьи Тюкалинского городского суда – Татьяна Доминикова, Юлия Вознесенская рекомендована кандидатом на должность судьи Большереченского районного суда, Наталья Васильева может стать судьей Шербакульского районного суда.

Алексей Шкель рекомендован кандидатом на должность мирового судьи судебного участка № 24 в Павлоградском судебном районе Омской области, в этом случае срок полномочий не имеет ограничения. Наталья Любчич стала претендентом на кресло мирового судьи судебного участка № 59 в Ленинском судебном районе в г. Омске, а Юлия Осипова – на должность мирового судьи судебного участка № 96 в Центральном судебном районе в г. Омске на 3-летний срок полномочий.