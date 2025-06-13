После инцидента подросток на самокате скрылся с места происшествия.

Прокуратура Омской области начала контроль за расследованием дела о травмах 6-летнего ребенка после наезда электросамоката.

По предварительным данным, 10 июня вечером на улице Крупской в районе дома № 13/3 произошел наезд на ребенка с участием электросамоката. На пешеходной зоне возле детской площадки неизвестный подросток сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, а также устанавливают личность водителя и степень его ответственности.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников, а также рассмотрен вопрос о подаче иска в суд о компенсации морального вреда в интересах пострадавшей.

Напомним, ранее пресс-секретарь кикшеринговой компании Whoosh Денис Балакирев сообщал, что пострадавшие в результате наезда электросамоката омичи могут рассчитывать на компенсацию причиненного вреда. Ее размер, в зависимости от тяжести травм, может доходить до миллиона рублей.