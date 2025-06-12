Компенсацию выплачивает страховая компания. ДТП нужно правильно оформить.

Пострадавшие в результате наезда электросамоката омичи могут рассчитывать на компенсацию причиненного вреда. Ее размер в зависимости от тяжести травм может доходить до миллиона рублей, сообщил представитель кикшеринговой компании Whoosh Денис Балакирев. Выплаты производит страховая компания.

– Все поездки на самокатах нашего сервиса застрахованы для третьих лиц. Если вы пострадали в результате инцидента, то имеете право на возмещение ущерба от страховой компании, – цитирует Балакирева портал НГС55.

Для получения компенсации нужно вызвать на место сотрудников ГАИ и оформить инцидент как ДТП. Если пострадавший получил травмы, необходимо вызвать скорую помощь. Врачи также выдадут соответствующую справку. После этого с документами нужно написать в службу поддержки сервиса. Ее специалисты расскажут об алгоритме действий.

– Для установления всех обстоятельств нам надо знать адрес и время происшествия. Зафиксируйте их. Мы всегда сотрудничаем с органами охраны правопорядка. В случае запроса от ГАИ или полиции мы предоставляем необходимую информацию и помогаем найти виновников инцидента, – отметил представитель сервиса Whoosh.

По словам Дениса Балакирева, найти виновника аварии несложно: все самокаты связаны с облачной платформой. Если после наезда самокатчика удастся снять инцидент на видео или сделать фотографии, это ускорит идентификацию нарушителя.