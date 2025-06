Накануне проведения выставки-форума Made in China 2025 один из ее организаторов раскрыл значение этого мероприятия для экономики региона.

В омском Конгресс-холле с 16 по 17 июня пройдет выставка-форум Made in China 2025, в ходе которой свою продукцию представят два десятка крупных китайских компаний. В рамках мероприятия представители российского бизнеса смогут ознакомиться с достижениями промышленности КНР, а китайские компании рассмотрят варианты кооперации с партнерами из Омской области и других регионов РФ. Организаторами мероприятия стали ООО «Сибирская торговая компания» и Axibo (Yunking) Economic and Trade Consulting Co., Ltd. Спонсором выставки выступил Банк ВТБ (ПАО). Соорганизаторами выставки-форума со стороны региона являются правительство Омской области и руководство Особой экономической зоны «Авангард». О значении, которое может иметь для экономики региона сотрудничество с китайскими предприятиями, «Омск-информу» рассказал заместитель генерального директора по развитию ОЭЗ «Авангард» Михаил Деревянко.

– Когда зародилась идея проведения выставки Made in China и какая цель при этом преследовалась?

– Идея мероприятия зародилась в сентябре 2024 года. ОЭЗ «Авангард» очень активно работает с потенциальными инвесторами и органами государственной власти КНР. Ежегодно мы проводим несколько совместных мероприятий с партнерами из Китая, на которых рассказываем о торговом и инвестиционном потенциале Омской области и ОЭЗ «Авангард». В августе 2024 года мы организовали визит делегации из 9 китайских компаний в Россию. Во время рабочей поездки все члены китайской группы изъявляли желание чаще приезжать в Россию и погружаться в экономические процессы между Россией и КНР. Поскольку это был уже далеко не первый запрос от китайских предпринимателей, то наша команда разработала проект первой российско-китайской выставки-форума, которую мы символично назвали «Made in China-2025». На первое мероприятие мы пригласили чуть больше 20 китайских производителей и торговых компаний. Учитывая специфику Омской области, это в основном предприятия, которые выпускают или продают продукцию машиностроительного и нефтехимического комплекса. Основная цель, которую мы закладывали в это мероприятие, – это соединить российский и китайский бизнес для реализации совместных торговых и инвестиционных проектов.

– Как велась подготовка к мероприятию? Где и как отбирались компании-участники?

– Как я уже упомянул ранее, проект зародился в сентябре 2024 года. Примерно за месяц мы сделали экономические расчеты, провели первичные переговоры как с китайской, так и с российской стороной на предмет выявления интереса в данном мероприятии и, как только все кусочки пазла у нас сложились, в октябре мы начали привлекать китайские компании. По плану нам необходимо было привлечь не менее 20 китайских компаний, чтобы заполнить выставочные площади Конгресс-холла. Поскольку мероприятие ранее никогда не проводилось, то самое сложное было «уговорить» первых контрагентов. Всех интересовали только два вопроса: «Сколько людей придет на мероприятие?» и «Кто придет на мероприятие?». Затем был волнительный период, когда согласились первые компании, но еще не пришли последующие, поскольку перед первыми уже возникли обязательства, но плановые показатели еще были далеко. Однако до конца 2024 года мы успешно набрали около 10 китайских компаний и поняли, что к июню заполним выставочные площади экспоцентра. В процессе работы к нам присоединялись партнеры мероприятия, которые вносили свою лепту в организацию. Например, Банк ВТБ открыл каждой китайской компании расчетные счета в своем шанхайском филиале в КНР, и теперь каждая из них может контрактоваться и проводить взаиморасчеты с китайскими компаниями прямо на выставке, не придумывая сложных схем по трансграничным платежам. К организации деловой программы активно подключились правительство Омской области, омское отделение «Опоры России», Торгово-промышленной палаты. Общими усилиями мы планируем сделать значимое, интересное, а главное – полезное мероприятие для Омской области.

– Были сообщения, что среди предприятий, с которыми ОЭЗ «Авангард» вела переговоры, были сразу несколько компаний, работающих в нефтехимической отрасли. С чем связан интерес именно в этой сфере?

Когда мы готовили коммерческое предложение для китайских компаний, то часть материалов посвятили рассказу об экономике Омской области. Мы перечислили не только общую информацию о развитых сферах производства, но и упомянули самые крупные и значимые предприятия нашего региона. Учитывая промышленную специфику нашего региона, основную часть этого списка, конечно же, составили предприятия нефтехимического комплекса. Поэтому большая часть китайских компаний, которые будут представлены на выставке, производят оборудование, сырье и материалы для этой отрасли. Однако не все китайские компании приедут предлагать свою продукцию. Некоторые имеют запросы на покупку российского сырья и продукции для импорта в КНР и последующей переработки. Поэтому мероприятие будет интересно не только тем, кто хочет что-то купить у китайских производителей, но и продать свою продукцию. Основной интерес у китайских экспонентов в закупке сельскохозяйственной продукции, сырья для металлообработки и пищевых продуктов.

– Как вы оцениваете перспективы локализации производств на площадке ОЭЗ «Авангард»? Что прежде всего интересует китайских промышленников и что из этого может предложить ОЭЗ и регион в целом?

– Перспективы локализации китайских производств на площадке ОЭЗ «Авангард» мы оцениваем как очень высокие, и выставка «Madein China-2025» – важный шаг на этом пути. Логика здесь естественная и прагматичная. Сначала китайские компании приезжают, знакомятся с рынком, находят первых клиентов и начинают торговые операции. Однако, для того чтобы серьезно закрепиться на российском рынке, повысить конкурентоспособность своей продукции и минимизировать издержки, следующим логичным шагом становится именно локализация производства.

Почему это выгодно? Возьмем, к примеру, тяжелое многотонное оборудование или крупногабаритные металлоконструкции, такие как резервуары высокого давления для нефтехимических производств или элементы буровых установок. Их транспортировка из Китая сопряжена с огромными расходами на логистику, таможенные платежи и требует длительных сроков поставки. Себестоимость такого изделия «на месте» у заказчика в России может увеличиться на 20–30 % и более только за счет этих накладных расходов. Производить подобные изделия непосредственно в стране, где находится конечный потребитель – в нашем случае, в Омской области, гораздо экономичнее и оперативнее. Это прямой путь к снижению цены для покупателя и росту конкурентоспособности производителя.

Что интересует китайских промышленников? Прежде всего их интересует стабильный спрос и гарантированный объем заказов от российских предприятий в нефтехимии, машиностроении и АПК, на которые они могут ориентировать свое локализованное производство. Также китайских партнеров интересует экономическая эффективность. Снижение издержек за счет локализации, в том числе благодаря льготному режиму ОЭЗ «Авангард» (освобождение от налога на имущество, землю, пониженная ставка налога на прибыль, таможенные льготы).

Таким образом, выставка – это отправная точка, а локализация на площадке ОЭЗ – закономерный и взаимовыгодный итог успешного развития торговых отношений.

– Какие преимущества может получить Омская область от открытия на ее территории новых производств?

– Открытие новых производств, особенно с участием таких мощных международных игроков, как китайские компании, несет для Омской области целый ряд значимых преимуществ. В первую очередь это создание новых рабочих мест. Прежде всего это высококвалифицированные рабочие места на самих новых предприятиях, а также сопутствующие места в сервисных компаниях, логистике, сфере услуг. Это прямой вклад в занятость и благосостояние жителей региона.

Второе – это рост налоговых поступлений. Новые предприятия – это новые налогоплательщики. Даже с учетом льготного периода в ОЭЗ, в бюджет области и муниципалитетов начнут поступать значительные средства от налога на доходы физлиц (НДФЛ) с новых сотрудников, налога на прибыль (после окончания льгот), земельного налога, также отчислений во внебюджетные фонды и плата за аренду земли. Это ресурс для развития социальной инфраструктуры, дорог, ЖКХ.

За всем этим следует развитие промышленного потенциала и диверсификация экономики. Локализация современных китайских производств, особенно в машиностроении и нефтехимическом комплексе, позволит обновить и усилить промышленную базу региона, снизить зависимость от импорта критически важных комплектующих и оборудования. Это сделает нашу экономику более устойчивой и конкурентоспособной.

Благодаря локализации производств будет бурное развитие смежных отраслей. Новые производства создадут спрос на услуги местных поставщиков сырья, материалов, комплектующих, ремонтных и логистических услуг, стимулируя развитие малого и среднего бизнеса в смежных отраслях. Соответственно, это может привести к притоку новых технологий и компетенций. Китайские инвесторы привнесут современные технологии производства и управления, что повысит общий уровень технологической культуры в регионе и создаст условия для обмена опытом.

И все это, конечно же, укрепит международный имидж региона. Успешная локализация крупных международных проектов будет позиционировать Омскую область как привлекательный, открытый для инвестиций и динамично развивающийся регион, что способствует привлечению внимания и других потенциальных инвесторов.

Таким образом, каждый локализованный проект – это не просто новый завод, это вклад в комплексное социально-экономическое развитие Омской области, повышение ее значимости на карте России и укрепление торгово-экономических связей с нашими китайскими партнерами. Мы видим в этом стратегическую цель и прилагаем все усилия для ее достижения.