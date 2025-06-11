В городке Нефтяников одна из ключевых магистралей закрыта из-за работ коммунального предприятия.

Сегодня, 11 июня, на ул. Магистральной, закрытой из-за ремонта тепловых сетей, все еще продолжаются работы. Хотя коммунальное предприятие обещало открыть проезжую часть до 23:59 10 июня. Задержку связывают с обнаружением дополнительных повреждений на трубопроводе.

Сейчас одна из полос заасфальтирована и готова к проезду транспорта, на второй – идут восстановительные работы. Движение по улице Магистральной остается пока еще полностью перекрытым для всех видов транспорта, а автобусный маршрут № 83 курсирует по измененной схеме по улице 22 Апреля.

Кстати, «Омск-информ» писал о временной приостановке движения по улице Магистральной, ссылаясь на департамент транспорта. Тогда сроки стояли с 23:00 6 июня до 5:00 9 июня включительно.

Добавим, что перекрытие улицы связано с масштабной подготовкой к следующему отопительному сезону. 100 км старых труб в Омске заменят за летний сезон, в том числе и на улице Магистральной.