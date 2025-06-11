Ефрейтору было 28 лет.

Сегодня, 11 июня, в селе Крестики Оконешниковского района состоялось прощание с Булатом Имангалиевым, погибшим в зоне СВО. О проведении похоронной процессии сообщила администрация Оконешниковского района.

Как рассказали в администрации, Имангалиев родился в 1997 году в деревне Ленинск. Окончил Крестинскую среднюю школу в 2015 году, после чего поступил в Омский институт водного транспорта. По завершении учебы в 2019 году был призван на военную службу, в ракетные войска. Через три месяца срочной службы заключил контракт и продолжил военную карьеру в Хабаровском крае, в городе Комсомольск-на-Амуре.

В январе этого года был отправлен в зону проведения СВО. Менее чем через полгода ефрейтор Имангалиев погиб, выполняя воинский долг.