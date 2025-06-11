Плачущих детей на видео записали местные жители.

Прокуратура Кормиловского района Омской области взяла на контроль проверку по факту нахождения троих малолетних детей одних дома в селе Юрьево. Поводом для проверки стало видео в социальных сетях, где дети плачут без присмотра матери.

Как выяснили надзорные органы, 22-летняя мать, у которой трое детей – 11 месяцев, 2 и 4 года, ранее уже привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию»). Несмотря на это, женщина снова оставила детей без присмотра.

Сейчас прокуратура проводит проверку соблюдения прав несовершеннолетних и оценивает работу органов системы профилактики, которые должны контролировать эту семью.

По результатам проверки, если будут выявлены нарушения, примут меры прокурорского реагирования.