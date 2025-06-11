Омск-Информ
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·Происшествия

Плачущих детей на видео записали местные жители.

Прокуратура Кормиловского района Омской области взяла на контроль проверку по факту нахождения троих малолетних детей одних дома в селе Юрьево. Поводом для проверки стало видео в социальных сетях, где дети плачут без присмотра матери.

Как выяснили надзорные органы, 22-летняя мать, у которой трое детей – 11 месяцев, 2 и 4 года, ранее уже привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию»). Несмотря на это, женщина снова оставила детей без присмотра.

Сейчас прокуратура проводит проверку соблюдения прав несовершеннолетних и оценивает работу органов системы профилактики, которые должны контролировать эту семью.

По результатам проверки, если будут выявлены нарушения, примут меры прокурорского реагирования.

Алексей Новиков
·Происшествия

Плачущих детей на видео записали местные жители.

Прокуратура Кормиловского района Омской области взяла на контроль проверку по факту нахождения троих малолетних детей одних дома в селе Юрьево. Поводом для проверки стало видео в социальных сетях, где дети плачут без присмотра матери.

Как выяснили надзорные органы, 22-летняя мать, у которой трое детей – 11 месяцев, 2 и 4 года, ранее уже привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию»). Несмотря на это, женщина снова оставила детей без присмотра.

Сейчас прокуратура проводит проверку соблюдения прав несовершеннолетних и оценивает работу органов системы профилактики, которые должны контролировать эту семью.

По результатам проверки, если будут выявлены нарушения, примут меры прокурорского реагирования.

Алексей Новиков