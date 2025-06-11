Омск-Информ
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·Образование

Большинство из них являются гражданами Казахстана.
Стало известно, что в омских школах работает 20 иностранных специалистов, среди которых 16 выполняют обязанности учителей, сообщает НГС55 со ссылкой на региональный минобр.
Основная масса зарубежных педагогов представлена гражданами Казахстана, которым разрешено свободно трудоустроиться в России в рамках соглашения Евразийского экономического союза без оформления специального разрешения.
Большая часть иностранных учителей участвует в государственной программе по добровольному переселению и ожидает получения российского гражданства.
Согласно пояснениям министерства образования, в образовательные учреждения не принимаются трудовые мигранты из других государств. Это противоречит действующему законодательству региона.
Ранее сообщалось, что омские учителя хотят получать хотя бы 35,8 тыс. рублей.
Мария Филимонова
·Образование

Большинство из них являются гражданами Казахстана.
Стало известно, что в омских школах работает 20 иностранных специалистов, среди которых 16 выполняют обязанности учителей, сообщает НГС55 со ссылкой на региональный минобр.
Основная масса зарубежных педагогов представлена гражданами Казахстана, которым разрешено свободно трудоустроиться в России в рамках соглашения Евразийского экономического союза без оформления специального разрешения.
Большая часть иностранных учителей участвует в государственной программе по добровольному переселению и ожидает получения российского гражданства.
Согласно пояснениям министерства образования, в образовательные учреждения не принимаются трудовые мигранты из других государств. Это противоречит действующему законодательству региона.
Ранее сообщалось, что омские учителя хотят получать хотя бы 35,8 тыс. рублей.
Мария Филимонова