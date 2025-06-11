Омск-Информ
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·Происшествия

Добровольцы сообщили о трагическом исходе поисковой операции.
Позавчера, 9 июня,  добровольцы поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск», совместно с профессиональными кинологами, провели операцию по поиску 59-летнего жителя Омска Курманова Илсура. Поисковые мероприятия завершились трагически. 
Как сообщили волонтеры, мужчина был обнаружен погибшим. Обстоятельства произошедшего не уточняются.
Ранее сообщалось о завершении поисков 22-летнего Владислава Коровина. Парень был найден погибшим. 
1101Мария Филимонова
·Происшествия

Добровольцы сообщили о трагическом исходе поисковой операции.
Позавчера, 9 июня,  добровольцы поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск», совместно с профессиональными кинологами, провели операцию по поиску 59-летнего жителя Омска Курманова Илсура. Поисковые мероприятия завершились трагически. 
Как сообщили волонтеры, мужчина был обнаружен погибшим. Обстоятельства произошедшего не уточняются.
Ранее сообщалось о завершении поисков 22-летнего Владислава Коровина. Парень был найден погибшим. 
1101Мария Филимонова