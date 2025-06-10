Омск-Информ
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·Происшествия

Обстоятельства произошедшего с Владиславом не уточняют.

Сегодня, 10 июня, добровольческий поисковый отряд «Доброспас-Омск» объявил о завершении поисковых мероприятий 22-летнего Владислава Коровина.

Как сообщили волонтеры, парень найден погибшим. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее в поисковом отряде сообщали, что Владислав 6 апреля ушел из дома на улице Дмитриева и так и не вернулся.

Алексей Новиков
·Происшествия

Обстоятельства произошедшего с Владиславом не уточняют.

Сегодня, 10 июня, добровольческий поисковый отряд «Доброспас-Омск» объявил о завершении поисковых мероприятий 22-летнего Владислава Коровина.

Как сообщили волонтеры, парень найден погибшим. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее в поисковом отряде сообщали, что Владислав 6 апреля ушел из дома на улице Дмитриева и так и не вернулся.

Алексей Новиков