Имена героев, погибших в ходе СВО, увековечены на Аллее памяти по инициативе университета.

Сегодня, 10 июня, на территории ОмГТУ открыли мемориал в память о студентах военного учебного центра, погибших в зоне СВО. Об этом сообщил телеграм-канал «Омск_путеводитель».

Установка мемориала стала инициативой студентов и преподавателей военного учебного центра технического университета, где бойцы проходили подготовку.

Возле памятного камня установлены семь мемориальных табличек с именами павших героев – капитана Никиты Алабина, старшего лейтенанта Дмитрия Щербинкина, а также лейтенантов Павла Астафьева, Александра Бондаренко, Алексея Кучина, Антона Плёхова и Константина Резника.

Открытие Аллеи памяти состоялось символически в Год защитника Отечества и 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Все герои, чьи имена увековечены на Аллее, отмечены орденом Мужества, причем старший лейтенант Щербинкин удостоен этой награды дважды.