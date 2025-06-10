Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Однако ждать этого еще пять месяцев.
Группа «Ленинград» планирует выступить в Омске 4 ноября. Концерт (18+) состоится на «G-Drive Арене». Начало в 20:00.
В продаже уже появились билеты на это мероприятие. Их стоимость начинается от 3000 рублей и доходит до 35 000 рублей.
Напомним, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в 2019 году объявил о перерыве в концертной деятельности. Однако в 2024 году он вернулся с новым альбомом.
Ранее сообщалось, что в Омске начали продавать билеты на турнир Александра Шлеменко. Их стоимость доходит до 20 тыс. рублей.
Андрей Андреев
·Культура/Афиша

Однако ждать этого еще пять месяцев.
Группа «Ленинград» планирует выступить в Омске 4 ноября. Концерт (18+) состоится на «G-Drive Арене». Начало в 20:00.
В продаже уже появились билеты на это мероприятие. Их стоимость начинается от 3000 рублей и доходит до 35 000 рублей.
Напомним, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в 2019 году объявил о перерыве в концертной деятельности. Однако в 2024 году он вернулся с новым альбомом.
Ранее сообщалось, что в Омске начали продавать билеты на турнир Александра Шлеменко. Их стоимость доходит до 20 тыс. рублей.
Андрей Андреев