Лидерами по росту цены стали фрукты и мясо.

По данным ресурса «Ай Мониторинг», за неделю в Омской области подорожали некоторые продукты. Так, говядина выросла в цене на 6,71 рубля, а свинина – на 12,66 рубля. Куры, наоборот, подешевели на 0,77 рубля за килограмм.

Молоко подорожало на 0,01 рубля за литр, а творог – на 0,24 рубля. Сливочное масло при этом стало дешевле на 0,12 рубля за килограмм.

Среди овощей вырос в цене картофель – на 5,88 рубля, капуста и морковь – на 5,36 и 3,27 рубля соответственно. Яблоки подорожали сразу на 10,60 рубля.

На 3,49 рубля больше омичам придется заплатить за рис, на 2,06 рубля – макароны. Чай стал дороже на 0,08 рубля за килограмм, а соки увеличились в цене на 0,14 рубля.