Несмотря на инцидент, самолет прибыл в Москву по расписанию.

В омском аэропорту после взлета самолета нашли крепления от тормозов. Происшествие случилось сегодня ночью. Об этом сообщил телеграм-канал «Авиаинцидент».

– Аэропорт Омск-Центральный, 10.06.2025 в 03:35 (мск). По информации ПДСА, после взлета рейса АФЛ 1763 в 03:11 был проведен осмотр взлетно-посадочной полосы, в ходе которого обнаружили два болта и две шпильки от крепления тормозной системы. Самолет Airbus A320, регистрационный номер RA-73750, выполнял рейс АФЛ 1763 по маршруту Омск – Москва (Шереметьево), эксплуатант – ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», – говорится в сообщении.

Несмотря на инцидент, самолет благополучно прибыл в Москву и приземлился по расписанию.

Напомним, что в январе этого года у самолета авиакомпании «Победа» в районе Екатеринбурга отказал автопилот во время полета. Тем не менее борт также прибыл без происшествий и точно по графику.