Омск-Информ
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·Происшествия

Экипаж попросил снижения, но рейс выполнил.
Сегодня ночью у самолета, который следовал по маршруту Москва – Омск, отключился автопилот. Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», это произошло в районе Екатеринбурга.
Несмотря на это происшествие, борт «Победы» продолжил полет, хотя и попросил снижения. Самолет приземлился в Омске по расписанию.
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·Происшествия

Экипаж попросил снижения, но рейс выполнил.
Сегодня ночью у самолета, который следовал по маршруту Москва – Омск, отключился автопилот. Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», это произошло в районе Екатеринбурга.
Несмотря на это происшествие, борт «Победы» продолжил полет, хотя и попросил снижения. Самолет приземлился в Омске по расписанию.
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