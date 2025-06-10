Мужчина в состоянии опьянения сбил пешехода на угнанной машине и скрылся с места ДТП.

Октябрьский районный суд в Омске рассмотрит дело об угоне и ДТП со смертельным исходом. Жигаров А.В. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ («Угон») и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места происшествия»).

По версии следствия, вечером 16 марта 2024 года 37-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль Honda Stepwgn, принадлежащий его знакомому. Управляя машиной в сложных погодных условиях и превышая скорость, он двигался по улице Российской в микрорайоне Крутая Горка. При обгоне одного из автомобилей он выехал на встречную полосу и обочину, где сбил пешехода.

После наезда водитель скрылся с места происшествия, а 66-летний мужчина погиб до приезда скорой помощи. Дело передано в суд, а первое открытое заседание назначено на 11 июня.