Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Выплата доступна только студенткам-очницам.
Министерство труда и социального развития Омской области опровергло информацию об отмене выплаты студенткам колледжей и техникумов за рождение детей. Изменения в указ губернатора, наоборот, расширяют категории получателей.
– В подпункте 1 пункта 2 слова «по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена» исключить, – говорится в указе. Именно эту фразу истолковали как отменяющую выплаты студенткам колледжей.
В минтруде отметили, что право на выплату предоставят всем студентам-очникам колледжей независимо от образовательной программы. Такие же условия действуют для студентов вузов.
Андрей Андреев
·Общество

Выплата доступна только студенткам-очницам.
Министерство труда и социального развития Омской области опровергло информацию об отмене выплаты студенткам колледжей и техникумов за рождение детей. Изменения в указ губернатора, наоборот, расширяют категории получателей.
– В подпункте 1 пункта 2 слова «по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена» исключить, – говорится в указе. Именно эту фразу истолковали как отменяющую выплаты студенткам колледжей.
В минтруде отметили, что право на выплату предоставят всем студентам-очникам колледжей независимо от образовательной программы. Такие же условия действуют для студентов вузов.
Андрей Андреев