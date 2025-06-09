Омск-Информ
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·Общество

Студенток колледжей исключили из списков на материальную помощь.
Сегодня, 9 июня, губернатор Омской области Виталий Хоценко внес изменения в указ о денежной выплате для студентов в связи с рождением ребенка. Из списка тех, кому полагается такая материальная помощь, исключили обучающихся по программам среднего профессионального образования, то есть студентов колледжей.
Теперь выплата в размере 100 тыс. рублей доступна только студентам вузов (одному из родителей), причем исключительно очникам с российским гражданством и омской пропиской. Материальная помощь распространяется на детей, родившихся с 1 января 2025 года.
Андрей Андреев
·Общество

Студенток колледжей исключили из списков на материальную помощь.
Сегодня, 9 июня, губернатор Омской области Виталий Хоценко внес изменения в указ о денежной выплате для студентов в связи с рождением ребенка. Из списка тех, кому полагается такая материальная помощь, исключили обучающихся по программам среднего профессионального образования, то есть студентов колледжей.
Теперь выплата в размере 100 тыс. рублей доступна только студентам вузов (одному из родителей), причем исключительно очникам с российским гражданством и омской пропиской. Материальная помощь распространяется на детей, родившихся с 1 января 2025 года.
Андрей Андреев