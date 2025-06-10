С 10 по 13 июня в центре города вводятся поэтапные ограничения движения.

В период с 10 по 13 июня 2023 года в Омске вводится ограничение движения транспорта на отдельных участках улиц и площадей в рамках празднования Дня России. Эти меры направлены на обеспечение безопасного проведения праздничных мероприятий.

В департамент общественной безопасности администрации Омска сообщили, что в указанный период будут введены следующие ограничения:

С 12:00 10 июня до 20:00 11 июня: улица Герцена закрыта по одной правой полосе для движения в сторону площади Победы от улицы Интернациональной. Параллельно на улице Ленина обе правые полосы перестают функционировать на отрезке от площади Победы до улицы Тарской.

С 18:00 11 июня до 20:00 13 июня закрыто автомобильное сообщение по улице Ленина на участке от площади Победы до перекрестков с улицами Партизанской и Щербанева.

С 20:00 11 июня до 20:00 13 июня дорога на улице Герцена становится закрытой для движения на всей длине от улицы Интернациональной до площади Победы и улицы Ленина. Аналогично закрывается проезд по улице Ленина от улицы Тарской до площади Победы.

С 11:30 до 13:00 12 июня временные сложности возникнут на улицах в Ленинском районе, улица Ленина (участок от Партизанской до Лермонтова), Юбилейный мост, улица Партизанская (направление от Ленина до Некрасова), улица Щербанева (от Ленина до Бударина). Дополнительно затронуты отрезки автотрасс на площади Ленина и улицы Думской от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина.

Напомним, что с 11 по 13 июня в Омске также изменятся маршруты движения общественного транспорта.