Она имеет неприятный цвет и запах.
Жители Калачинска в Омской области продолжают жаловаться на грязную воду. В соцсетях они сообщают, что несколько месяцев в домах, больницах и школах течет непригодная для питья и бытовых нужд вода с примесями и неприятным запахом.
– Несмотря на многочисленные обращения граждан в компетентные органы, меры к разрешению проблемы не принимаются. Местные жители опасаются, что использование воды, не отвечающей требованиям санитарных норм, может привести к распространению инфекционных заболеваний, – сообщает Информационный центр Следственного комитета России.
В связи с этим председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Омской области Виталию Батищеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.
Отметим, что эту проверку Бастрыкин поручил провести еще в марте, несмотря на то что чиновники заверяли в безопасности воды. По их мнению, желтую воду с запахом болота можно пить.