По словам властей, качество воды не испортилось, ее просто нужно отстаивать и кипятить.
После жалоб жителей Калачинска на вонючую и желтую питьевую воду местная администрация заявила, что запах не связан с ухудшением ее качества. Вода пахнет болотом из-за низкого содержания кислорода.
– Неприятный запах в воде появился из-за того, что в реке Омь снизилось количество кислорода. Если летом оно составляет 12–15 мг/л, то сейчас 1,0 мг/л. Как отмечают в Минприроды Омской области, причинами резкого снижения уровня кислорода в реке может быть повышенный рост водной растительности и изменение температурного режима воды. Запах болота остается в воде даже после ее очистки, но сама вода по своим свойствам не меняется, – заявили в администрации Калачинского района.
Калачинцам рекомендуют отстаивать и кипятить воду перед тем, как ее пить.
Ранее на воду с неприятным болотным запахом калачинцы пожаловались в Информационный центр СК России. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю омского СК Виталию Батищеву провести проверку и доложить о ее результатах.