Виктор Давыдов считает, что руководство «Авангарда» крайне недальновидно.

Трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виктор Давыдов прокомментировал уход Рида Буше из «Авангарда» и общую трансферную политику «ястребов». Он не понимает, зачем отпускать такого важного лидера атаки, чтобы подписывать на похожих условиях другого, но более молодого игрока.

– Не понимаю. Какой смысл отдавать в «Автомобилист» своего многолетнего лидера атаки Буше, чтобы утащить чуть ли не на такие же условия Дмитрия Рашевского, – заявил Давыдов.

Кроме того, тренер также отметил, что в Омске, как и во многих клубах КХЛ, зачастую недооценивают своих воспитанников, несмотря на сильную молодежную команду.

– Меня удивляет, что у нас во многих клубах прохладное отношение к своим воспитанникам. Тот же Омск в последние годы в порядке в МХЛ, там растут нападающие. Столько громких слов о подготовке молодых там было сказано, но «Авангард» делает ставку или на легионеров, или на тех, кого удается перекупить со стороны. Как говорится, деньги сегодня есть – и поехали. А завтра – хоть трава не расти. Недальновидный подход, – Давыдов.

Напомним, что ранее экс-тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин заявлял, что также не понимает трансфер легионера, из-за недостатка кадров на трансферном рынке.