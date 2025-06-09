Омск-Информ
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·Авто

Ремонтные работы затянутся еще на один день.
Компания «Омск РТС» объявила о продлении срока проведения ремонтных работ на тепловой магистрали по улице Магистральной. Причиной стала обнаруженная неисправность трубопровода, устранение которой требует дополнительного времени.
Ремонтные работы, необходимые для подготовки к новому отопительному сезону, продлятся до 23:59 10 июня включительно. В течение указанного периода движение автотранспорта по данному участку останется закрытым.
Автобусный маршрут № 83 временно перенаправлен на улицу 22 Апреля. Автомобилистам рекомендовано выбирать альтернативные пути объезда. Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы закончат к сегодняшнему дню, 9 июня.
Мария Филимонова
·Авто

Ремонтные работы затянутся еще на один день.
Компания «Омск РТС» объявила о продлении срока проведения ремонтных работ на тепловой магистрали по улице Магистральной. Причиной стала обнаруженная неисправность трубопровода, устранение которой требует дополнительного времени.
Ремонтные работы, необходимые для подготовки к новому отопительному сезону, продлятся до 23:59 10 июня включительно. В течение указанного периода движение автотранспорта по данному участку останется закрытым.
Автобусный маршрут № 83 временно перенаправлен на улицу 22 Апреля. Автомобилистам рекомендовано выбирать альтернативные пути объезда. Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы закончат к сегодняшнему дню, 9 июня.
Мария Филимонова