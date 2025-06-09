Сейчас в микрорайоне вместо дорог бетонные плиты.

В микрорайоне Амурский-2 в Омске уже стоят более 50 многоэтажек, а вот на дороги к ним денег в бюджете пока не нашлось, сообщает портал НГС55 со ссылкой на департамент строительства мэрии.

Компания «Стройбетон», которая застраивает микрорайон Амурский-2, в 2024 году подготовила проект новых дорог и передала его в администрацию. Власти планируют построить дороги за счет бюджета, но нужных денег сейчас нет, поэтому, когда начнется строительство, пока неясно.

Сейчас почти все дороги внутри микрорайона Амурский-2 – это узкие бетонные плиты, которые застройщик положил временно во время строительства домов. Из-за этого каждое утро на выезде собираются пробки. По проекту здесь должны появиться нормальные широкие дороги, по которым смогут ездить и автобусы.

Кроме того, в Омске собираются построить дорогу в микрорайоне Зеленая Река, от дома № 5 на улице Волгоградской до улицы Верхнеднепровской. Сделать это хотят в 2026 году, но пока денег на строительство нет. Зато на проектирование реконструкции улицы Малиновского и новую развязку у метромоста бюджет уже выделил средства – эти работы планируют начать в 2025 году.