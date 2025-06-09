Полиция выясняет детали трагедии.

Вчера ночью, около 22:55, в дежурную часть ОМВД России по Кормиловскому району поступило сообщение о ДТП с погибшим.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ливан», мужчина 1982 года рождения, двигался по трассе Сыропятское – Калачинск и в районе 42-го километра сбил велосипедиста, который ехал по краю проезжей части в том же направлении.

В результате аварии 58-летний велосипедист скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства.

Ранее стало известно, что на трассе Омск – Тара 68-летний водитель сбил двух молодых людей на мотоцикле.