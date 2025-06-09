Медицинская помощь потребовалась обоим подросткам.

Вчера вечером, 8 июня, в дежурную часть ОМВД России по Тарскому району поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.

Предварительно установлено, что 68-летний водитель, управлявший автомобилем «Рено-Сандеро», двигался по трассе Омск – Тара вблизи отметки 285 км. Во время совершения маневра обгона он не удостоверился в его безопасности, вследствие чего произошло столкновение с движущимся навстречу мотоциклом Regulmoto, управляемым 15-летним подростком.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась юному мотоциклисту и его пассажирке, 17-летней девушке.

Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.