Почти 5 тысяч кв. м парка вернули в собственность муниципалитета.

Вступило в законную силу решение суда, согласно которому земля в парке имени 30-летия ВЛКСМ в Омске должна быть возвращена в собственность региона. Участок, размером 4787 кв. м, был незаконно передан частной фирме «Кедр» в октябре 2022 года.

Областная прокуратура установила, что сделка состоялась без проведения публичных торгов, так как фирма утверждала, что является собственницей расположенных на земле теннисных кортов и административного здания. Однако при проверке выяснилось, что спортивное сооружение никогда не использовалось по назначению: здание не достроено, а территория заброшена.

Чтобы устранить выявленные нарушения закона, прокуратура в июне 2024 года обратилась в арбитражный суд с иском о признании сделки недействительной и возвращении земельного участка в собственность муниципалитета.

25 февраля этого года арбитражный суд удовлетворил требование прокуратуры, признав договор купли-продажи незаконным и приняв решение вернуть землю в муниципальное владение.

Восьмой апелляционный арбитражный суд 3 июня оставил предыдущее судебное решение без изменений, и оно вступило в законную силу. Земельный участок, незаконно переданный в руки частников, будет возвращен в собственность города.

Мэрия вернет бывшему арендатору сумму, заплаченную за участок. В 2022 году «Кедр» отдал за землю 4,5 млн рублей.

Напомним, что в махинациях с землями парка пытались обвинить директора компании «Кедр» Игоря Толчина и омских депутатов Дмитрия Павлова и Дмитрия Саханя, однако генпрокуратура отменила уголовные дела.